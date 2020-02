Narva Transi väravat asub kaitsma Torontos sündinud väliseestlane

"Olen kuulnud vaid, et Narvas pidid olema ägedad rannad," tunnistas Transi uus väravavaht, kelle täisnimi on Andreas Raido Karuks Vaikla, klubi kodulehe vahendusel, et pole varem kunagi Narva sattunud ega tea Eesti suuruselt kolmandast linnast kuigi palju.

Ligemale kahe meetri pikkuse Vaikla jalgpallurikarjääri algus kulges silmapaistaval ülesmäge. Kanadas mängimist alustanud noormees sai 2012. aastal kutse Eesti U16 koondisesse ja äratas kohtumises Iirimaa vastu Inglise Premier liiga klubi West Bromwich Albion skautide huvi ning sai võimaluse liituda selle klubi noorteakadeemiaga.

2015. aastal sõlmis ta lepingu Rootsi kõrgliigaklubiga IFK Norrköping ja 19aastaselt pääses selle klubi eest ka põhikoosseisus platsile. 2016. aastal kaitses ta Norrköpingu väravat 13 mängus.

Samal aastal pidas ta ka oma esimese mängu Eesti täiskasvanute koondises hoides värava puhtana 2:0 võidumängus Andorra vastu.

2017. aastal sõlmis ta kolme-aastase lepingu Soome meistri Marienhamniga, kelle eest tegi ta kaasa 26 mängus. Juba aasta pärast liitus ta Norra klubiga Kristiansund ja sealtpeale on tema ülesmäge kulgenud karjäär takerdunud. Viimastel aastatel on tema mänguaeg erinevates Skandinaavia klubides napiks jäänud.

Ühegi Eesti klubi eest pole ta varem mänginud.

Vaikla märkis, et tal oli ka algavaks hooajaks Põhjamaades mõned pakkumised, kuid ainult varuväravahi kohale. "Kuid ma tahan mängida ja loodan, et just Narva Transis mul see võimalus ka tekib," märkis ta.

Transi president Nikolai Burdakov ütles Põhjarannikule, et pärast mullu põhiväravavahi rollis olnud Marko Meeritsa lahkumist otsis klubi pikemat aega uut väravavahti. "Kui vaagisime erinevaid Eesti väravavahte, siis jäi Vaikla sõelale, võtsime temaga ühendust ja saime kokkuleppele. Ka tema jaoks on see hea võimalus taas näidata, milleks ta suuteline on," leidis Transi president.

Burdakov tõdes, et Vaikla praegusest vormist ei ole väga täpset ülevaadet. "Tema senine jalgpalluritee on olnud muljetavaldav. Kuid ega talle selle eest põhiväravahi koht meie juures veel garanteeritud pole. Tal tuleb ennast peatreenerile tõestada ja siis selgub, kas rohkem hakkab mängima tema või Matrossov," ütles ta.

Täna sõlmis Narva Trans lepingu ka 26aastase Aserbaidžaani ründava poolkaitsja Nurlan Novoruzoviga, kes jättis treeningmängudes hea mulje. Novoruzov on esindanud oma maa noortekoondist ning kuulus viimati Moldova klubisse Tiraspoli Dinamo-Auto.