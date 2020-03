Türklasest treeneri käe all mängivad tänavu Narvas seitsme riigi jalgpallurid

311575 Pühapäeval Narvas toimunud superkarikafinaali järel pani Narva Transi mängijatele hõbemedalid kaela integratsiooni sihtasutuse tegevjuht Irene Käosaar. See jalgpallimeeskond on omalaadne lõimumise polügoon, kus ühe hooaja jooksul peavad üksteisemõistmise leidma seitsmest riigist Narva saabunud vutimehed. Pildil surub Irene Käosaar kätt Kanada väliseestlasel Andreas Vaiklal, tema kõrval on Ghanast pärit kaitsja Ofosu Appiah.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik