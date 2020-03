Kõik Ida-Viru omavalitsused pakuvad koolitoidule asendust

Sillamäel on koolilõunat asendavad kuivtoidupakid ette nähtud kõikidele linna munitsipaalkoolide õpilastele. Otsuse tingis asjaolu, et haridus- ja teadusministeeriumi teatel jätkub koduõpe esialgu veel vähemalt kaks nädalat, aga suure tõenäosusega aprilli lõpuni.

Toidupakkidega on lihtsam

Sillamäe linnapea Tõnis Kalbergi sõnul on omavalitsustele eraldatud koolitoidu toetus 1 euro päevas eesmärgiga, et kõigile õpilastele oleks vähemalt kord päevas tagatud söögikord.

"Kui eriolukord välja kuulutati, andis ministeerium juhise: koolitoit on mõeldud ikkagi ajaks, kui lapsed koolis käivad, ning kodus on nad vanemate vastutusel ja toita ja kui kellelgi on puudus, vaadatakse see individuaalses korras läbi. Leidsime siiski, et kuna lapsed jäävad koju kauemaks kui kaheks nädalaks, kasutame raha eesmärgipäraselt ja pakume lastele süüa."

Sillamäe valis koolilõuna jagamise toidupakkidena, mis on Kalbergi selgitusel ligemale 1100 õpilase puhul lihtsam variant. "Soe lõunasöök oleks parem, aga selle jagamisel on oma riskid, eelkõige küsimus, kuidas vältida iga päev inimeste kogunemist. Toidupakiga saab pika aja varu korraga jagada."

Sillamäe koolid korraldavad koos toitlustusteenuse osutajaga pakkide jagamise 2. ja 3. aprillil; üks pakk on 15 õppepäeva eest. Toidupakkide koostamisel lähtutakse terviseameti soovitustest. Kalbergi sõnul saavad majanduslikesse raskustesse sattunud pered küsida sotsiaalhoolekande osakonnast lisaabi.

Narva-Jõesuu muutis meelt

Narva-Jõesuu linn otsustas eelmisel nädalal, et jätkab kooliõpilaste toitlustamist võrdse kohtlemise põhimõtte järgi ning pakub sooja lõunatoidu võimalust kõikidele õpilastele, tehes toidujagamisel koostööd Coopi poeketi kauplustega. Sel nädalal tehti otsus, et alates esmaspäevast jätkatakse ainult vajaduspõhise toitlustamisega.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin põhjendas seda 25. märtsist karmistunud eriolukorra nõuetega, mille kohaselt piiratakse inimeste liikumisõigust ja avaliku ruumi ning avalike asutuste ruumide kasutamist. Vajaduspõhist toitlustust jätkatakse nimekirjade alusel, mille koolid esitavad linna sotsiaalosakonnale.

Ka ülejäänud Ida-Viru omavalitsused lähtuvad toitlustamise korraldamisel perede vajadustest.

Toila valla koolides tehtud küsitluse järgi küsisid laste toitlustamiseks abi 60 peret. "Lähtusime sellest, et kuna koduõppe periood läheb pikemaks, siis lastevanematel on huvi ja vajadus toitlustamise järele. Peredele, kes on huvitatud, pannakse kokku toidupakid kolmeks nädalaks. Ministeeriumist tuli info, et peame oleme valmis söögi tagama ka neile õpilastele, kes ei käi valla koolides," rääkis Toila abivallavanem Kerda Eiert.

Lüganuse vallas panid koolid samuti kokku nimekirjad õpilastest, kellele toiduabi ära kuluks.

"Tegime koos sotsiaalosakonnaga standardpaki sellest, mis on koolisööklates olemas ega rikne: kuivained, siirup, puuviljakonservid jms umbes hinnaga 1 euro päev, mida riik kompenseerib. Paki sisu on arvestatud kaheks nädalaks. Sotsiaalosakond abistab pakkide kättetoimetamisel, aga kes saavad, käivad ise järel, arvestades kõiki eriolukorra nõudeid," selgitas vallavalitsuse haridusnõunik Arne Piirimägi.

Ta lisas, et koolilaste perede huvi toidupaki vastu kasvab ja läheneb sellele, et võimalust kasutavad peaaegu pooled. "Ühelt poolt on vajadus, teiselt poolt suhtumine, et kui on võimalik tasuta saada, siis miks mitte. Oleme kuulnud ka jutte, et koerad ikka saavad söönuks. Soovijate hulgas on ka neid, kes ei peaks küsima," märkis Piirimägi.

Ka Jõhvi toitlustab koolilapsi, kel on selle järele vajadus. Esmaspäeval korraldas vald esimese sooja söögi veo koduõppel olevatele õpilastele. Toit valmis lasteaiaköögis ning vald hoolitses termonõude ja transpordi eest. "Esmaspäeval oli abivajavaid koolilapsi 9, aga abivajajate hulk on tõusuteel," kommenteeris Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin.

Narva koolid jagasid sel nädalal välja kümne õppepäeva toidupakid. Selleks koostasid koolide direktorid toidupakki saada soovivate õpilaste nimekirjad. Toiduabi sai ligi 80 protsenti munitsipaalkoolide õpilastest.

Kooli enda otsustada

Kohtla-Järve loobus ühesugusest lähenemisest kõikidele koolidele. "Andsime selle küsimuse lahendada koolijuhtidele. Iga direktor lähtub toidupakkide ettevalmistamisel ja jagamisel oma kooli eripärast ning vajadusest. Töö juba käib ja järgmiseks kaheks nädalaks kindlustatakse toidupakid neile, kes seda vajavad," ütles aselinnapea Niina Aleksejeva.

Alutaguse vald soetab toiduvaru peredele, kes on oma abivajadusest märku andnud. "Oleme praeguseks kaardistanud kõik abi vajavad pered kõigi oma muredega, sest ega koolitoit pole ainus mure," tähendas abivallavanem Kairi Soomer.