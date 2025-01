Lahkunud on kirglik spordimees ja triatloni Eestisse tooja Aadu Pekk

Viis aastat tagasi temast raamatu kirjutanud Toila raamatukogu juhataja Lea Rand ütles, et Aadu Pekk oli Toila ja Voka inimestele suur eeskuju, kes innustas neid spordiga tegelema. "Ma mäletan, et kui ma asusin Vokka elama ja läksin esimest korda metsarajale kõndima, nägin seal rehaga meest. See oli Aadu, kes ütles, et riisub käbisid teelt, et teistel oleks seal mõnusam astuda," ütles Rand, lisades, et suuresti tänu Aadu Peki pealehakkamisele, visadusele ja osavusele valmis Vokas ka staadion.