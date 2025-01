Eelmisel aastal hukkus Ida-Virumaal tulekahjudes 7 ja veeõnnetustes 3 inimest. Kas sellistel puhkudel tunnete ka oma vastutust, et päästeametil justkui on jäänud midagi tegemata?

Muidugi on statistika meie jaoks kurb. Kui me võtame kõrvale näiteks Lääne-Virumaa, siis seal polnud eelmisel aastal mitte ühtegi tulesurma ja veeõnnetuses hukkus üks inimene. Ka elanike suhtarvu arvestades on hukkunute hulk Ida-Virumaal ikkagi päris suur ka kogu Eesti vaates.