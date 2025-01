Eesti raamatu aasta loeti, lauldi, näideldi ja tantsiti avatuks

Jõhvi keskraamatukogu töötajad valmistasid ette üllatusnumbri. "Kava pealkiri oli kuni hommikuni "Otsi lolliks!". Kust see tuleb? Mõnikord juhtub nii, et laps kirjutab emmele-issile selle raamatu pealkirja, mida tal raamatukogust on vaja, ja emme-issi loeb natukene valesti või läheb üldse meelest ära. Siis ta kirjeldab, mismoodi raamat välja nägi. Selliseid asju juhtub kogu aeg ja raamatukogutöötajad otsivad ennast vahepeal lolliks, aga nad leiavad selle raamatu üles. Viimasel hommikul sai kava uue pealkirja "Kivirähn". Täna tuli ka see ära, et sooviti saada Kivirähni," juhatas keskraamatukogu arendusjuht Tiia Linnard sisse humoorika kokkuvõtte lugejate küsimistest. "Kas teil "Wismari poisid" on? Aga "Kessu ja triip"?" Need on vaid mõned näited raamatukogu külastajate soovidest. Avamispeol esinesid veel Tammiku segaansambel ja tantsutrupp Lausa Lust.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik