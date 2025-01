JÄRELVAADATAV Esmaspäeva hommikul kõlavad ETVs rokkooperi "Kohtla-Järve" laulud

Samas saates tuleb kell 8.49 ka juttu Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvedamisel lavale toodud rokkooperist "Kohtla-Järve", mis etendub 16. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas . Kordussaade läheb eetrisse kell 9.10 ja see on hiljem järelvaadatav ERRi portaalis (intervjuu Hendrik Aguri ja Siim Aimlaga ning "Kaevurite päev laul" alates 2:01:47).

23. novemril esietendus Kohtla-Järve kultuurikeskuses algupärane rokkooper "Kohtla-Järve". Täissaalilt üle viie minuti kestnud aplausi teeninud rokkooper jõudis lavale Kohtla-Järve gümnaasiumi eestvedamisel, kes tähistas selle etendusega oma viiendat sünnipäeva. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Rokkooper "Kohtla-Järve"

Hyperrealistlik syrrrokkooper >Kohtla:Järve< on lugu ainulaadse saatuse ja minevikuga tööstuslinnast. Üheks õhtuks saavad laval kokku viis erinevat ajastut ja viis paranovelli. See on lugu linnast, kus on muret, valu, pisaraid, aga ka ilu, kodusust ja vaimsust.

Libretist ja lavastaja on pikaaegne Rahvusooper Estonia peanäitejuht ning praegune Kohtla-Järve Gümnaasiumi etenduskunstide õpetaja Neeme Kuningas. Muusika on loonud Siim Aimla, laulutekstide autor on Aapo Ilves.

Rokkooperis teeb kaasa Kohtla-Järve Gümnaasiumi projektbänd, noorteorkester, segakoor, solistid ja tantsijad.

Laval on ka ooperisolistid Priit Volmer, René Soom, laulev näitleja Eduard Toman, Janek Pahka, Lilian Reinmets, noored muusikud Loora-Eliise Kaarelson ja Kauro Tafitšuk ning tantsustuudio Viis Tähte. Kaastegevad Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaia laululapsed.

Idee autor: Hendrik Agur

Muusikaline juht: Lilian Reinmets

Lavatehniline juht: Daniil Morin

Visuaalikunstnik: Kati Jägel-Paal

Koreograaf: Ainikki Seppar

Koorijuhid: Lilian Reinmets ja Urve Tooming

Helirežissöör: Rain Orgus

Stilist: Liisi Kauber

​Pileteid saab osta Piletilevist.