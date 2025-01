Narvas tungisid korterisse röövlid ja nõudsid omanikult raha

Tasuta grill läks Narva naistele kalliks maksma

26. jaanuaril laekus politseile teade, et Narvas elav naine soovis läbi veebiplatvormi Facebook Marketplace saada tasuta pakutud grilli. Naine võttis pakkujaga ühendust ning nad sõlmisid tehingu, ent selleks, et tasuta grilli kätte saada, saatis grilli omanik narvalannale DPD lingi, kus naine pidi tehingu oma Smart ID paroolidega kinnitama. Pärast seda avastas narvalanna, et tema pangakontolt on maha läinud 594 eurot.