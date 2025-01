Kiviõlis mälestati holokausti ohvreid

Mälestusüritus lõppes aktsiooniga "We Remember" ("Me mäletame"), mille eesmärk on holokausti õudusi maailmale meelde tuletada. Kokkutulnud rõhutasid, et holokausti üle elanuid jääb iga aastaga üha vähemaks, uus põlvkond aga pole neist kohutavatest sündmustest kuulnudki. Seetõttu on tähtis teha kõik selleks, et mitte lasta korduda barbaarsetel sündmustel, mille tagajärjel hukkusid inimesed − imikutest eakateni − üksnes sellepärast, et nad olid juudid.