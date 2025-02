PILDIGALERII Narvas tähistati Tartu rahu 105. aastapäeva

"Jaan Poska, Eesti rahuläbirääkimiste juht kirjutanud oma mälestustes, et talle tuli Tartus vastu üks proua, kes lõi risti ette ja ütles: “Aitäh, te päästsite me pojad”. Tulgu taas rahu Euroopas," sõnas Raik.

President Lennart Meri ütles 1995. aastal, et Tartu rahu on Eesti sünnitunnistus. "Me ei loobu kunagi selle rahulepingu põhimõtetest. Tartu rahuga sai Eesti rahvusvahelise tunnustuse iseseisva riigina. Sellepärast on küsimus nii tähtis ja nii tundlik eestlastele," sõnas Meri.