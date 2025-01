Konkurss: Jõhvi suurim kaubanduskeskus otsib segaduste vältimiseks sissepääsudele nimesid

Pargi keskuse turundusjuht Irene Revjako ütles Põhjarannikule, et vajadus ustele nimede panemise järele ilmnes keskuse senise tegevuse käigus. "Praktika näitab, et tihti ei oska külastajad täpselt kirjeldada, millisest uksest nad sisenesid, või on kulleritel keeruline õige ukse juurde jõuda. Sellised olukorrad on sagedased ning tekitanud arusaama, et selgete ja meeldejäävate nimede andmine aitaks kaasa paremale orienteerumisele," rääkis ta.