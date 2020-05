Narva Trans on koroonapausi ajal oma mängijad säilitanud

Kui näiteks paljukordne Eesti meister Tallinna Levadia jäi koroonapausi ajal ilma ühest põhimängijast, ukrainlasest keskkaitsjast Juri Tkatšukist ning meeskonna ja Eesti koondise viimaste aastate väravavaht Sergei Lepmets teatas profikarjääri lõpetamisest, siis Narva Transil mängijate ridades kadusid pole.

Klubi presidendi Nikolai Burdakovi sõnul olid ka kõik võõrmängijad eriolukorra ajal Narvas ja tegid vormi hoidmiseks indviduaaltrenne ajal, mil ühistrennid polnud lubatud. Ta tõdes, et mängijatele polnud vormi ja vaimu hoidmine lihtne. "Eks lähinädalate mängud näitavad, kuidas sellega hakkama on saadud. Kuid suuri probleeme ma praegu ei näe: meeskond on võitlusvõimeline," lausus ta.

Transi väravavaht Andreas Vaikla ütles klubi kodulehel, et ootab kannatamatult esimest mängu pärast sunnitud pausi. "Mu füüsiline ja vaimne seis on normis. Pikast mängupausist hoolimata olen püüdnud hoida end heas vormis," sõnas ta.

Reedel pidas Trans Rakveres treeningmängu Nõmme Kaljuga, mis jäi 0:0 viiki. Seegi mäng näitas Burdakovi sõnul, et Trans on võimeline avaldama võrdset vastupanu kõigile mullu esikolmikusse jõudnud pealinna meeskondadele.

Kui viimastel hooaegadel on Transi jaoks heitluses medalite pärast nõrgaks kohaks võrreldes Tallinna klubidega lühem pink, mistõttu on pika hooaja jooksul tulnud sisse mõõnad, siis tänavu on Burdakovi arvates olukord parem. "Me oleme hästi komplekteeritud ja lisaks on hulk meie oma noori nüüdseks juba kaks aastat põhimeeskonnaga harjutanud ja suutelised väärikalt mängu sekkuma," sõnas ta.

Kahekuuline paus tuli Transile kasuks selle poolest, et mitmed mängijad, keda hooaja alguses kimbutasid vigastused, on need terveks ravinud. 11. märtsil karikasarja veerandfinaalis Nõmme Kalju alistamises olulist rolli mänginud, kuid kohtumise lõpus vigastada saanud Ghana keskkaitsja Ofosu Appiah on operatsioonist taastumas. Burdakovi sõnul kulub siiski ilmselt veel vähemalt kuu aega, enne kui ta mängida saab.

Umbes kuuks ajaks langes rivist välja sel hooajal Tallinna Levadiast Transiga liitunud äärekaitsja Martin Käos, kes sai trennis vigastada.

Narva Transi esimene mäng on eeloleval kolmapäeval võõrsil Tallinna Kalevi vastu. Pühapäeval võõrustatakse aga kodusel Fama staadionil Tallinna Florat, kellega peeti märtsi alguses sealsamas tuline superkarika finaal.