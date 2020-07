Kuidas Kohtla-Järve olümpiatule saatjad ka tule süütamist näha said

Tollal olümpiatule saatjate sekka pääsenud Priidu Priks pani läinud laupäeval Mäetagusel toimunud kahe mõisa jooksul selga sellesama särgi ja jalga põlvikud, mida ta kandis ka 20. juulil 1980. aastal. "See oli erakordne võimalus olla olümpiamängudega nii lähedalt seotud ja see päev on siiani erilisena meeles," sõnas ta.