Motorahvas läks Räpinasse fortuunata

Eks spordis peab õnne ka olema, kuid seekord olid idavirukad fortuuna koju unustanud. Nädal varem oma klassi võitnud MX D sõitja Erki Rannamees kukkus nii, et lenkstangi ots supsatas saapasäärde. Sellest puntrast pääsemisele kulutas ta meeletult aega ja ka kõrvalist abi, nii et ühes stardis ta punkte üldse kirja ei saanud. Allar Keerme aga, kes tegi hea stardi klassis MX C, suretas libedal rajal tsikli välja ja kaotas selle käivitamisega aega. "Tavakrossis on sõidud lühikesed ja pannakse kogu aeg täiega ning iga selline äpardus tähendab tahapoole langemist, mida tagasi sõita pole võimalik," ütles Allar Keerme.