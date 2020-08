Trans rühib põhjast aina ettepoole

Pärast eelmise peatreeneri Cenk Özcan lahkumist on Trans juulikuus klubi oma noortetreenerite Oleg Kurotškini ja Maksim Gruznovi juhendamisel teinud eduka seeria, kus on võidetud neli mängu ja viigistatud üks mäng. Kogutud on 16 punkti, sama palju on ka kuuendal kohal paikneval Tartu Tammekal.