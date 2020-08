Pühajõel mürisevad mootorid kahel päeval

Laupäeval, 8. augustil toimuvad MX harrastajate TOP 200 ja Eesti karikavõistluste III etapi võidusõidud MXi masinaklassidele. Nimi TOP 200 ise näitab, et tegu on väga startijaterohke sarjaga. Õhtul aga võib võistlemas näha maastikuautosid, ATVsid ja UTVsid Pühajõe off-road´i võidusõidul. Pühapäeval, 9. augustil on kavas Castrol Eesti motokrossi meistrivõistluste III etapp ning Eesti karikavõistlused quad´idele ja külgvankritele. Samuti toimuvad pühapäeval Ida-Virumaa MX1, MX2 meistrivõistlused.

Samal ajal võõrustab Läti maailma- ja Euroopa meistrivõistluste etappi, kuid seda, et Pühajõe rada tühjaks jääb, korraldajad ei karda. "Gert Krestinov ja Priit Rätsep on lubanud kindlasti stardis olla ning samas on seis Eesti arvestuses pingeline, nii et enamik tuleb kohale, et oma positsioone kaitsta ja kindlustada," ütles Martin Toovis.