Tanel Rauk teeb eurodebüüdi

"Olen varem võistelnud Baltikumis ja Soomes, aga eks igal motomehel on marssalikepike põues ja tahaks end proovile panna ka kõrgemas konkurentsis," ütles Rauk. "Kodumaal võid ju pidev poodiuminõudleja olla, aga tahaks näha, milline on minu tase suures motomaailmas. Õnneks pakkus klubi tuge, et minu unistus täituks," lisas ta.

"Mul kripeldab siiamaani hinges, et nooremana kaugemale ei vaadanud ja kõrgemaid sihte ei seadnud. Taneli näol on klubis inimene, kes väärib seda võimalust," ütles Jõhvi motoklubi esindaja Argo Keerme. "Euroopas on löögile raske saada ja klubis hellitati mõtet, kas oleks majanduslikult võimalik kuskil kaugemas maailmanurgas start teha. Aga nüüd tuli võimalus sama hästi kui koju kätte."

Muidugi ei ole starti pääsemine lihtne. "Lisaks sõiduoskusele oli vaja päris palju raha ja asjaajamist. Peale selle kõiksugu koroonatestid ja isikukaitsevahendid, mida nüüd vaja läheb. Meeskonna suurus ning läbikäimine väljaspool olijatega on võistluste ajal ka piiratud, et mitte öelda olematud," ütles Argo Keerme, kes sõidab kaasa mehaanikuna.

"Kõige raskem vist ongi äsja abiellununa oma perest nädala jagu ära lõigatud olla, aga samas on see start mul elu võimalus oma suur unistus ellu viia," ütles Tanel Rauk.

"Olen kindel, et Tanel suudab täiega sõita ka EMi konkurentsis, kus võistlussõit on palju pikem kui kodukamaral. Küsimus on selles, kuhu ta EMi konkurentsis paigutub," sõnas Argo Keerme.