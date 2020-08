Hobikrossisari jätkus Kiviõlis

Hea sõidu tegi meie maakonna esindajatest Fred Georg Pääro, kes võitis esimese sõidu ja tuli teises sõidus kolmandaks ning kokkuvõttes võitis klassis MX15. Arvatavasti tõstetakse Pääro heade tulemuste pärast üle järgmisesse klassi, kus noormehel tuleb rinda pista kogenumate sõitjatega. Naisteklassis sai kindla võidu jõhvilane Krissu Konoplitski. "Kiviõli rada oma kunstliku kivipinnasega on Eestis ainulaadne. On veel radu, kus võib kive välja tulla, kuid enamik radu on Eestis pehmed, siin sõidad kivikõval pinnasel. See vajab harjutamist," ütles Krissu Konoplitski.