Laupäeval tuleb Ida-Virumaale maratoni sõitma ligemale 800 jalgratturit

Võistluse peakorraldaja Robert Peets sõnas, et koroonaviirusesse nakatumise riski vähendamiseks nii osalejate kui läbiviijate seas on võistluskeskus mitte hoones, vaid õues ja lahtistes telkides. "Numbrite väljaandmine toimub pleksiklaasi tagant nagu postkontoris," tõi Peets näiteks ühe ettevaatusabinõu.

Kui mullu jõudis Alutaguse rattamaratonil eri distantsidel finišisse kokku 711 ratturit, siis tänavu arvestab Peets ligikaudu 800 osalejaga. "Peaaegu kõik, kes Eestis end vähegi tõsisemaks jalgrattasõidu harrastajaks peavad, tulevad kohale," sõnas ta, märkides, et kuna koroonaviiruse leviku tõttu on palju võistlusi ära jäänud ja mitmetes välisriikides pole olnud võimalik neid üldse korraldada, siis on suurem osa rattureid kodus Eestis ja nad kasutavad ära kõiki võistlemise võimalusi.