Alutaguse maratonile tuli tänavu ligemale 600 ratturit

Kui tippudele on rattamaratonil tähtis iga sekund, siis paljudele teistele osalejatele, nagu Toomas Ellmannile, on see hea võimalus ratta seljas loodust nautida.

Alutaguse rattamaratoni korraldajad said terviseametilt loa suurürituse korraldamiseks tingimusel, et nad täidavad mitmeid lisanõudmisi koroonaviiruse leviku ärahoidmiseks. Peakorraldaja Robert Peets sõnas, et seetõttu oli näiteks võistluskeskus mitte hoones, vaid õues ja lahtistes telkides. Toitluspunktides välditi lahtise joogi ja söögi pakkumist: osalejad said võtta kinniseid pudeleid ja geelipakendeid. Ratturite hajutamiseks stardis olid nad 50-liikmelistes rühmades varasemast suurema pindalaga alal, kuhu lubati siseneda alles vahetult enne lähet.