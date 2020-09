Krissu Konoplitski kindlustas Maardus oma positsiooni

"Eriolukorra tõttu hooaja algus viibis ja seejärel on võistlusgraafik tihe ning mõne etapi vahelejätmine tsikli lagunemise või sõitja trauma tõttu maksab hooaja kokkuvõttes karmilt kätte," ütles Argo Keerme Jõhvi motoklubist. Enne viimast, eeloleval nädalalõpul Narvas toimuvat osavõistlust juhib Krissu Konoplitski naiste arvestuses 41 punktiga lähima konkurendi ees. Kuna kokku on võimalik ühelt krossilt teenida mõlema sõiduvõiduga 50 punkti, on veel vara tiitlist rääkida. Kindlasti tuleb ka Narvas anda endast parim ja teenida vähemalt kümme punkti.