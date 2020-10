Hobikrossihooajale tõmmati joon alla Narvas

Kuigi enne viimast etappi oli Konoplitski edu 41 punkti, polnud võit veel kindel, sest maksimaalselt võib etapilt teenida 50 silma. Seega võis veel kõike juhtuda. Ja peaaegu juhtuski. Võimalik kontakt koroonahaigega viis kuni analüüside selgumiseni karikapretendendi hoopis kodusele diivanitrennile. Õnneks selgus, et tervis on korras, ja Narvas sai startida. "Tunne oli stardis hea ja vahepealsed pinged olid hajunud," ütles Konoplitski. Tasuks mõlemas sõidus esikoht ning naiste karikaarvestuse kindel võit hooaja kokkuvõttes.