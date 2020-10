Vilaski kestuskross mõjus rängalt nii masinatele kui ka inimestele

"Ei plaaninud sel hooajal üldse starti tulla, aga klasse on palju ja Eesti reeglite järgi on nii, et kui miinimumarv klassis täis ei tule, siis MV arvestusse sõit ei lähe," ütles E1 neljas Argo Keerme. "Eelmisel nädalal E1 arvestuses just nii juhtus ning kuigi ma pole nii väikese kubatuuriga motikaga iial võistelnud, läksin laenatud masinaga rajale. Kuid nüüd selgus, et seekord oleks see klass ilma minu õlatagi täis, aga enduuros oli rivi lühike," rääkis Keerme.