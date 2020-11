Kestuskrossi hooaeg sai Illukal joone alla

Esimese ringi lõppedes selgus, et elektroonika ei suuda tsikleid tuvastada, ning nii tuli teise ringi lõpus kõik võistlejad taas stardirajale suunata, et natukese aja pärast, kui kotermann oli süsteemist välja suitsutatud, anda kordusstart. "Umbes 20 aastat tagasi oli vist samasugune juhus, aga rohkem midagi sellist küll ei meenu," ütles Argo Keerme Jõhvi motoklubist. Nagu elus ikka, need, kellel esimene start ebaõnnestus, said viga parandada, aga õrnema füüsisega sõitjatele tähendas lisaring parajat katsumust.

Parima kohalikuna suutis Riho Keerme lõpetada enduuroklassis teisena. Tema on tuntud selle poolest, et sõidab enamikul võistlustel kõik ringid enam-vähem sama sekundi sisse või lisab teisel tunnil veel kiirustki. "Kuna rajal on eri klassid korraga, siis on sõitjatele oma klassi tulemustest tähtsamgi see, kes tugevamates klassides seljataha jääb. Muidugi Illuka liivarajal oleme halvemas seisus, kuna enduuromootorrattad on sellised, millega lubatakse ka tänaval sõita, ja spetsiaalset liivakulpidega rehvi kasutada ei saa, aga teisel tunnil hakkas üllatavalt palju krossiklasside esindajaid selg ees vastu tulema," rääkis Riho Keerme. Lõpus läks küll kukkumise tõttu sekundeid kaotsi, aga sport on sport. "Tsikkel töötas ideaalselt, kuna Illuka on ainus koht, kus saab peaaegu igal ajal tulla ja masinat timmida. Nii et koduraja eelist ma tundsin," lisas ta.