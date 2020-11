Neljanda mängu järjest võitnud Halliku meeskond on jõudnud teise liiga liidrite kannule

Viigiga 17:17 lõppenud avaveerandi järel tõmbas Iisaku poolaja lõpuks sisse 11punktilise edu 50:39 ega lasknud vastast teise poolajal enam lähemale.

Hooaega kahe kaotusega alustanud RHHK/Iisaku gümnaasium on võitnud nüüd neli mängu järjest ja kerkis teises liiga tabelis kolmandaks möödudes ka HITO/Karjamaast, kes on kolme võidu ja kahe kaotusega viies. Kolmas Ida-Viru meeskond, Alutaguse korvpalliklubi, on kahe võidu ja viie kaotusega kaheksas.