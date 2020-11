Narva põrmustas "ellujäämismängus" Kuressaare

Kaks vooru enne hooaja lõppu on kaheksandal kohal oleval Transil lähima jälitaja Kuressaare ees neljapunktiline edu. Teoreetiliselt on Transil veel võimalik sattuda üleminekumängudele, kuid kümnendale kohale, mis tähendaks meistriliigast otse väljalendamist, pärast tänast võitu enam langeda pole võimalik.