Endine Narva linnapea: "vürst" Jevgrafovi haigla juhiks saamise räpasest mängust levib mädalõhn Hiiumaani

"Viimaste uudiste valguses jääb mulje, et Narva tagandatud linnapea Aleksei Jevgrafov on meistersportlane ükskõik millises eluvaldkonnas. Kui linnajuhtimisega hakkama ei saa, siis laseb end sihtasutuse Narva Haigla juhiks kabetada," ütles Narva volikogusse kuuluv Tammiste Keskerakonna poolt levitatud pressiteate vahendusel Jevgrafovi kohta.

Novembri alguses linnapea ametist tagandatud Jevgrafovist sai kolmapäeval ootamatult sihtasutuse Narva Haigla ainus juhatuse liige. Senine haiglajuht Olev Silland jääb haiglasse tööe ülemarstina.

Jevgrafov sai haiglajuhiks tänu sellele, et haigla nõukogus on häälte ülekaal võimupöörde järel opositsiooni jäänud tema toetajatel. Narva volikogu juhatust kontrollib vähemusse jäänud Jevgrafovi leer ja uute linnajuhtide valimist on venitatud rohkem kui kuu aega. Praeguse plaani järgi on see päevakorras 30. detsembril toimuval istungil. Uue koalitsiooni linnapeakandidaat on sots Katri Raik.

Jevgrafov kinnitas Põhjarannikule, et ta kavatseb samuti linnapeaks kandideerida ja kui ta saab volikogus selleks piisavalt hääli, siis tuleb ta haiglajuhi ametist juba kahe nädala pärast ära.

Ta ütles, et meditsiinitöö kogemus puudumine pole haigla juhtimisel nõutav. "Ma ei näe takistusi, miks ma sellega toime ei peaks tulema," ütles ta märkides, et haiglas on tal kõrval kogenud töötajad.

Jevgrafov ütles, et tema saamine haigla juhiks oli nõukogus ühiselt läbi mõeldud samm. Ta ise on seejuures samuti haigla nõukogu liige. "Sellega tugevdame haigla meditsiinilist poolt: Olev [Silland] töötab edasi ülemarstina, mida ta oskab teha, ning mina keskendun haigla üldjuhtimisele ja koostöös sotsiaalministeeriumiga ka investeeringutele haigla renoveerimisse," selgitas ta.

Tammiste hinnangul vajab Narva haigla praegu kogenud ja autoriteetset juhti. "Nendele tingimustele vürst Jevgrafov kindlasti ei vasta," teatas ta pidades loogiliseks 700 töötajaga haiglale juhi leidmiseks konkursi korraldamist. "Praegu toimus protsess hämaras kabinetis, kus suurte rahaliste kohustuste all ägav Jevgrafov ja tema ustavad käsilased malelaual nuppe tõstsid, unustades välkpartii ajal ära ühe juriidilise nüansi. Nimelt peab Narva linnavalitsus esmalt Jevgrafovi nõukogu liikme kohalt tagasi kutsuma ja alles siis on võimalik teisele toolile istuda. Jevgrafov jätkas talle omases stiilis - seadused on selleks, et neile vilistada. Isiklik ego ja heaolu kaalub üles kõik muu."

Tammiste väitel avaldati Olev Sillandile survet, et ta lahkuks haiglajuhi kohalt ülemarsti ametikohale. "Kujutan ette Narva haiglas valitsevaid meeleolusid ja uut juhti saatvaid kõõrdpilke. Äärmiselt räpane mäng. Mädalõhna on tunda ka Hiiumaal. Sellist komejanti võib mängida Vaba Laval, aga mitte Narva haiglas," kasutas Tammiste toimuva iseloomustamisel reljeefset sõnavara.