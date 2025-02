Narva magnetitehas sai kasutusloa

Kevade jooksul peaksid tehase territooriumil tehtud saama heakorrastustööd, ent palju olulisem on lõpetada seadmete monteerimine tsehhides ja tehnoloogiliste protsesside peenhäälestus. Selle kallal murravad praegu pead nii kogenud Hiina spetsialistid − 90 protsenti seadmetest on soetatud Hiinast, kes on selles valdkonnas peaaegu monopolisti seisuses − kui ka alles esimesi kogemusi omandavad Eesti kolleegid.