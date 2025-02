Narvas avati uus piirivalvekordon ning moodsad seiresüsteemid

Praeguseks on 135 kilomeetri pikkusest maismaapiirist viivitusaiaga kaetud ligi 90 kilomeetrit. Esimene osa uuest piiritaristust on varustatud ka tänapäevase seiretehnikaga ja valmis on esimesed Narva jõe seirepositsioonid. "See tehnika ja taristu on meile suureks abiks, kuid kõige olulisem lüli piiri valvamisel on ikkagi inimene. Seetõttu on tähtis, et saame nüüd Narvas tööd teha ja ka sellest välja puhata kaasajastatud ruumides,“ ütles Belitšev.