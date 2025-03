AS Heakorrastus on 1990. aastatel asutatud ettevõte, mis omal ajal oli piirilinna kommunaalteenuste turul üks põhitegijaid. Viimasel kümnel aastal on ettevõtte majandustegevus aga soiku jäänud ja käive on kukkunud alla tuhande euro kvartalis ja tööl on vaid üks inimene.