Narva uus jõusaal on tegutsenud juba neli kuud kasutusloata ruumides

Uus jõusaal avati Narvas Kerese kaubanduskeskuses pidulikult mullu oktoobris vaatamata sellele, et linnavalitsus polnud tolleks hetkeks väljastanud ei ruumide ümberehitamise ega ka kasutamise luba. Kasutusluba puudub jõusaalil tänini. Et tegemist on personalita ja täieliku iseteenindusega spordisaaliga, tekib küsimus, kui hästi on tagatud seal treenimas käivate inimeste ohutus.