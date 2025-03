Nüüdseks juba ligi kakskümmend aastat pole Narva linnavalitsus suutnud veenda või sundida Rakvere linnas registreeritud kinnisvaraettevõtet OÜ Pak endise ühiselamu varemeid lammutama või kõrvaliste isikute, eriti laste juurdepääsu hoonesse piirama. Omanik on küll paigaldanud hoone ümber raudbetoontara, ent see ei peata kohalikke poisikesi, kes tarast raskusteta üle ronivad ning mööda maja poollagunenud treppe ja vahelagesid turnimas käivad. Omanikfirma juhatuses öeldakse, et taraga piiratud territooriumile ja poollagunenud hoonesse tungivad narvalased on ise vastutustundetud.