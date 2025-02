Tuntud taaskasutuspood taganeb Ida-Virumaalt

Jõhvis Jewe keskuses avas Humana kaupluse 2020. aastal, enne seda asus pood alates 2014. aastast Kohtla-Järvel Vironia keskuses.

Ühe poe kadumine mõjutab teisigi

"Ida-Virumaal on meie kauplustel selgelt kõige kehvem seis," tõdes Sõbralt Sõbrale kaupluseketi tegevjuht Maiko Kesküla. "Narva poe oleksime eelmisel aastal äärepealt sulgenud, aga saime Fama keskusega kokkuleppele ja ikka jätkame."

Ega Jõhviski lihtne pole ja kui Jewe keskuses Sõbralt Sõbrale naabruses tegutsev Humana pood kaob, jääb sealgi ostjaid vähemaks.

"Taaskasutuspoed ei ole omavahel konkurendid, me täiendame üksteist," ütles Kesküla, et kui Humanat enam ei ole, siis on inimestel seda vähem sellele korrusele asja.

Sõbralt Sõbrale alla anda ei kavatse

Sõbralt Sõbrale poodide kaubavalik on Humanaga võrreldes laiem, sealt leiab peale tekstiilitoodete ja jalanõude ka kõikvõimalikku kodukaupa ja isegi mööblit.

Kesküla sõnul ei saa ühtegi kaubakategooriat eraldi välja tuua, kõike ostetakse vähem.

"Sõja algusest saati on tunda üleüldist langust − kogu Ida-Virumaa kaubandus ongi raskustes. Võiks ju arvata, et keerulisel ajal ostetakse rohkem just taaskasutuspoodidest, aga seda suurenenud nõudlust ei ole paraku tekkinud, inimeste tarbimisharjumused pole taaskasutuse poole muutunud."

Kesküla rääkis, et kui Narva pood on pisike ja vajab värskendamist, siis Jõhvis on neil suur kauplus, hea laosüsteem ja väga hea meeskond.