Tatjana Mannimast suutsid Viru maratonil kiiremad olla vaid üksikud mehed

Mitmetel olümpiamängudel osalenud Kiviõlist pärit suusataja rääkis, et kuna maratonipäeval oli lumesadu ja võis arvata, et mehed ei hakka sõidu esimeses pooles väga tormama, siis võttis ta liidritele sappa. "Tundus, et see õnnestus päris hästi," ütles ta.