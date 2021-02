Suusatamishuvilisest insener Jaanus Purga märkis finišis, et öine suusasõit on päevasest ägedam, kuna ei tea täpselt, kuhu sa sõidad. "See on umbes sama nagu riiki juhtida. Aga ikka jõuad kohale ja jube hea on, kui keegi ees läheb − tema tules on palju parem minna," ütles ta.