"Poleks iial arvanud, et nii võib juhtuda!" jagas Ingrid Ustav oma emotsioone. "See oli väga ootamatu uudis. Peaspetsialist Eha Karus helistas ja õnnitles mind, mina vastasin: "Teid ka!" Mõtlesin, et jutt on Eesti Vabariigi 103. aastapäevast. Kui ta siis selgitas, mille puhul ta mind õnnitleb, sattusin ma isegi veidi segadusse: see on ju väga kõrge autasu ning ma olen kindel, et see pole mitte ainult minu, vaid kogu meie pedagoogilise kollektiivi teene."

Ingrid on tagasihoidlik, kuid pole kahtlustki, et ta on säärast tunnustust väärt: Kirju-Mirju lasteaias on ta töötanud kogu oma teadliku elu − alates 1972. aastast. 18 aastat töötas ta kasvatajana ning asus seejärel kollektiivi juhtima, tehes seda siiani. Nende lasteaed on alati olnud kakskeelne selles mõttes, et seal käivad nii vene kui ka eesti keelt kõnelevad lapsed. Kuid töökeel on alati olnud eesti keel. Ingrid rõhutas, et tema südames on alati olnud soov õpetada eesti keel selgeks kõigile lastele.