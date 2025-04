2017. aasta lõpus, kui Urve Kilk oli pälvinud kultuurkapitalilt elutööpreemia, rääkis ta intervjuus Põhjarannikule, et tema meelest pole meie valitsused olnud meie rahvuse ja kultuuri säilimisel piisavalt järjekindlad. "Liiga palju on tehtud järeleandmisi! Pärast seda, kui Keskerakonnast sai peaministrierakond, hakkas vene keel eriti vohama. Liiga arutult hakati nõudma, et kõigil peab võrdselt mugav olema ja kõik peavad kõigest aru saama. Võib-olla oli see värskelt renoveeritud kultuurikeskuse avakontsert, kus räägiti kõiki asju kolmes keeles. See muutus nii tüütuks ja kontsert venis nii pikaks. Kas kõike seda on nii kangesti vaja? Üldse kõlab vene keelt nüüd palju rohkem − midagi pole teha. See teeb väga kurvaks!"