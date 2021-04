Valitsev meister rebis Transi kaitse ribadeks

Narva Transi peatreener Igor Põvin ütles Soccernetile, et mitu mängijat esinesid allpool igasugust arvestust. "Tulime väljakule ja lasime endale täiesti tühja koha pealt kaks väravat lüüa. Väga koledalt alustasime mängu ja karistatigi ära. Mitu meest ei täitnud väljakul lihtsalt oma ülesandeid," oli Põvin karm.

Ta ei eeldanud, et eelmises mängus saadud 6:2 võit Viljandi Tuleviku üle oleks uues mängus mingilgi moel oluline olnud, kuid sellist lagunemist ei osanud ka karta. "Vastane oli teisel tasemel. Nägite ise, kuidas nad esimesel poolajal oma võimalusi realiseerisid ja millises hoos praegu on. Psühholoogilisest hoobist me üle ei saanudki."