15aastane Kohtla-Järve tüdruk hüppas Euroopa noorte paremikku

Rakveres toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel hüppas Panenko kaugust 6.11 ja kolmikut 13.01. Euroopa kuni 18aastaste seas on need sel hooajal vastavalt kaheksas ja neljas tulemus.

Mõlemad isiklikud rekordid tõid talle kindla esikoha U18 vanuseklassis. Tema üleolekut näitab seegi, et võisteldes mitu aastat vanemate konkurentidega, hüppas ta kolmikus kõigist teistest vähemalt meetri võrra kaugemale. Tema hüpped olid ka pikemad kui U20 ja U23 vanuseklassi võitjatel.

Kolmikhüppes on läbi aegade 13 meetri piiri ületanud Eestis vaid 12 naist.

Klubi Atleetika treeneri Aleksandr Hvorõhhi juhendamisel harjutav Panenko on täitnud mõlemal alal ka juuli keskel Tallinnas toimuvate U20 Euroopa meistrivõistluste normi. Hoolimata sellest, et seal tuleb tal võistelda neli aastat vanemate Euroopa tipphüppajatega, ei ole finaali jõudmine sugugi võimatu. Kaugushüppes on ta U20 Euroopa edetabelis praegu 32. ja kolmikhüppes 18. kohal.