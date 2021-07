Üle poole sajandi Ida-Virumaal kergejõustiklasi treeninud Hvorõhhi sõnul oli Morozovi medalivõit tema pika treenerikarjääri säravaim õnnestumine. "Olen rõõmus, et õnnestus häälestada teda tegema seda, milleks ta on praegu võimeline. Trennis tulevad paljudel head hüpped välja, kõige tähtsama võistluse ajal sugugi mitte kõigil," tõdes ta, märkides, et ootas oma õpilaselt eelkõige senise tulemuse tugevat parandamist, mitte medalivõitu. Enamik Morozovi konkurentidest olid temast paar aastat vanemad.