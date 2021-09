Maratonijooksu Eesti meistritiitlid tulid Ida-Virumaale

Klubi Treeningpartner esindav Aristov rääkis juba juuni alguses Põhjarannikule, et tänavu on tema põhieesmärk joosta sügisel hästi üks maraton. See tähendab tema sõnul aega alla kahe ja poole tunni. "Igal aastal olen proovinud seda teha, aga iga kord on midagi seganud: kord valu jalas, teisel aastal pole saanud vajalikku treeningumahtu kokku," rääkis ta.