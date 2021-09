"Tegin rajal ühe plaanivälise peatuse: nägin, et rabas on väike tulekolle, ning pidasin selle kustutamiseks kinni," ütles Keerme. Selleks kulus mitu minutit.

Eesti meistritiitel on Keerme sõnul küll tore, aga ise ta hindab kõrgemalt just üldarvestuse neljandat kohta. "Heameelt teeb eriti see, et sain väiksema kubatuuriga võimsamaid tsikleid taltsutavate konkurentide vastu," ütles ta.