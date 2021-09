Sitked jooksumehed on Püssi jooksul osalenud 40 aastat

Tänavu 84aastaseks saanud Priidu Priks tegi ka seekord läbi kolmekilomeetrise ringi. Ülemnõukogu saadikuna 1991. aastal Eesti taasiseseisvumise poolt hääletanud Priks meenutab, et Püssis jäid tal jooksmata vaid mõned jooksud 1980. aastate lõpus, mil kogu vaba aeg kulus Rahvarinde tegemistele. "Aga kuna see on kodukandi võistlus, kus tuttavad jooksuhuvilised kokku saavad, siis olen ülejäänud kordadel ikka kohal püüdnud olla," sõnas ta.

Tippaastatel oli pool tuhat osalejat

Püssis elav 76aastane Ülo Tuur on stardis olnud igal aastal. Vigastuste tõttu on mõnel aastal jäänud jooksmata vaid üksikud etapid.

Tuur on olnud 1981. aastal Püssi plaadikombinaadi tollase spordimetoodiku Anatoli Männi ellukutsutud seeriavõistlusel varem abiks ka korraldustoimkonnas. Olenevalt aastatest on kevadest sügiseni kestev seeriavõistlus koosnenud neljast kuni kuuest etapist, millest osa joosti ka Uljaste järve künklikul rajal. Just need olid ka Tuuri lemmiketapid. Ümber järve jooksul tuli tunda ka kohalikku maastikku ning mõnigi kord juhtus, et kõige kõvemad jooksumehed ei võitnudki, sest ei leidnud kõige kiiremat teed üles ja kaotasid soos ekseldes aega.

"Alguses oli see tsehhidevaheline võistlus, aga siis hakkas sinna tulema ka muud rahvast," ütles ta, märkides, et 1980. aastatel ulatus osalejate arv ka poole tuhande kanti. Varem osales väga palju koolilapsi kogu Ida-Virumaalt.

Läinudreedesel juubelijooksul oli osalejaid veidi üle 70. Enne starti tuli tõestada enda vaktsineeritust või teha kiirtest. Pärast jooksu pakkusid korraldajad rahvamajas torti.

Ümber Püssi Lüganusele ja ringiga tagasi kulgenud pisut rohkem kui 5 km pikkuse jooksu võitis äsja Eesti maratonimeistriks tulnud Dmitri Aristov. Naiste 3 km rajal oli kõige kiirem Julia Kisseljova.

Jõhvi rahvajooks jääb teist aastat järjest ära

Ida-Virumaa pikima ajalooga rahvaspordivõistluste pingereas Püssi seeriajooksu kannul püsiv Jõhvi rahvajooks jääb nüüd "liidrist" veel rohkem maha, sest teist aastat ühtejärge jääb varem järjest 34 korda toimunud sündmus ära.

Septembris Jõhvi spordikooli direktori ametisse asunud Urmas Treier sõnas, et tavaliselt septembri keskpaigas peetud jooksu korraldamisega tulnuks juba suvel tegelema hakata. Nüüd on selleks juba liiga hilja. Tema sõnul on järgmisel aastal plaanis siiski Jõhvi rahvajooks taas ellu äratada.

Sel pühapäeval aga on Ida-Virumaa ühe noorema, kolme aasta vanuse jooksusarja "Liikudes läbi Alutaguse" viimane osavõistlus, Iisaku rahvajooks. Eesti jooksulegendi Enn Selliku kodukandis saavad osalejad nii 5 kui 10 km rajal muu hulgas võtta ka Tärivere mäe raskeid tõuse.