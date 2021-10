Kohtla-Järve hokimeeskonnad tegid Narvale tuule alla

Kohtla-Järve Viru Sputnik sai narvalastest jagu skooriga 6:5. Otsustava võiduvärava viskas 17aastane Ilja Statkevitš, kes on samuti Venemaa hokimees.

Eesti jäähoki meistriliiga on sel hooajal põnevam kui varasematel aastatel, sest osaleb seitse meeskonda, neist üks, HC Kurbads, Lätist. Eesti meeskondadest on aga pooled Ida-Virumaalt. Lisaks Narva PSK-le ja Kohtla-Järve HC Everestile on mitu aastat kestnud pausi järel meistriliigasse naasnud Kohtla-Järve Viru Sputnik.