Ida-Viru keskhaiglas kasvab koroonahaigete arv, aga plaaniline ravi esialgu jätkub

Haigla kommunikatsioonispetsialist Mihhail Tammearu sõnas teisipäeval, et haigla voodihõive on suur, kuid plaanilise ravi piiramise korraldust ei ole veel tulnud. "Intensiivraviosakonnas on mõned kohad vabad, aga statsionaaris on kõik kohad hõivatud," lausus ta.