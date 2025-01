Rabatalu peremees otsib jaanalinnule uut kodu

"Automaksu valguses saab kasutada transpordivahendina. Õlivahetused, rihmad ja filtrid vahetatud. Nii et igati kasulik kodanik. Kui sa oled adrenaliinisõltlane, siis rebi ligi meie isane (ca 5 - 6 a) jaanalind. Sadul selga ja võid ratsutama minna! Kui ratsutamine ei sobi, siis hundijahile. Kiirendus 60 km/h ja hundi selgroo lööb ühe löögiga pooleks. Rebased ja kährikud ei tule never ever teie talu ligi, sest see on siis nende viimane päev siin planeedil. Võimalik ka vahetusvariant teise loomaga. Aitan transportida nõu ja jõuga."