Juba teist etappi järjest oli enduuroklassi stardirivi EMV punktide väljaandmiseks liiga lühike ning meistritiitlid jagati välja vaid kahe, mitte nelja etapi tulemuste põhjal.

"Vilaski liivarada on enduurorehvidega sõites ikka paras rist ja viletsus. Kui punktimäng näitas, et võita ega kaotada pole midagi, siis kohale ei tuldud ja eelistati järgmise päeva spetsiaalenduuro võistlusi," ütles niiviisi Eesti meistriks tulnud Riho Keerme Jõhvi motoklubist. "Et vähegi motivatsiooni oleks, sihtisin Vilaskis võimalikult kõrget üldkohta. Meistrivõistluste arvestust ei tehtud, aga vähemalt sai nii hasardi sisse," lisas ta.

Teise meistritiitli tõi Ida-Virumaale Allar Keerme klassis E1. "Sõit oli seekord rist ja viletsus. Sidur lagunes ning veel enne, kui katkestada sain, läks ka kett pooleks."

Kuna Vilaskis olid eespool konkurendid, kes üldtabelis kuklasse ei hinganud, säilis siiski Eesti meistritiitel. E2-klassis teenis Argo Keerme EMV arvestuses teise koha. "No see on paras naljanumber. Kui varem olen pjedestaalil olnud, siis on tulnud ennast ikka alati lõhki sõita, nüüd aga on igal etapil mingi ebaõnn või tehnikajama − ja selline koht."

Eesti meistrivõistluste hõbemedali teenis ka kaht viimast etappi valitsenud Martin Toovis Quad open´is. Eesti karikavõistluste arvestuses oli kahel etapil mitte startinud Rauno Voldek hobi B-klassis neljas ning Mallor Vildak tuli algajate klassis Beginner Eesti karikavõitjaks. "Ma ei teagi täpselt, mis karistuse ma eduka hooaja eest saan. Vist viiakse üle karmimasse klassi," ütles Vildak.

"Tundub, et just Jõhvi motoklubi võtab kestuskrossi Eestis kõige tõsisemalt. Oleme isekeskis arutanud ja teiste sõitjatega suhelnud ning viimistlemisel on föderatsioonile esitatav kiri ettepanekutega, et lõpeks selline ebanormaalne olukord, kus sõitjaid nagu oleks, aga Eesti meistrivõistlused pole neile atraktiivsed," ütles Argo Keerme.