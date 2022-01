Pärast aastast pausi tuleb taas Avo Talpase mälestusturniir

1978. aastal NSV Liidu meistriks tulnud Avo Talpase mälestuseks toimuv turniir on Ida-Virumaal üks pikema traditsiooniga spordivõistlusi, mis on ära jäänud vaid korra − eelmisel aastal koroonaviiruse tõttu.

Sel aastal on koroona tõttu osalejaid varasemast vähem, varasema saja asemel 70-80 ringis ja piiri tagant tuleb vaid paarkümmend maadlejat Leedust. "Kõige tähtsam on, et sel aastal see turniir toimub, sest kui oleks pikem vahe sisse tulnud, oleks seda traditsiooni hiljem taas äratada juba raskem," ütles turniiri juba 41. korda korraldav Ilmar Taluste, kes sai hiljuti 83aastaseks.