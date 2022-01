Talpase turniiri peavõit läks sel aastal Vändrasse

Talpase turniiri peakorraldaja Ilmar Taluste ütles, et koroonapiirangute tõttu oli osalejaid seekord pisut vähem kui varasematel kordadel ja oli ka kaalukategooriaid, kus võistlesid vaid üksikud maadlejad. Viimasel hetkel pidid sõidust Eestisse loobuma Läti maadlejad. Talpase kategoorias võistles seekord neli maadlejat, kuna mitmed Eesti tugevamad maadlejad osalesid samal nädalavahetusel Soomes toimunud turniiril.

"Kuid tervikuna turniir õnnestus. Oli tähtis, et traditsiooni õnnestus pärast mullust vaheaastat jätkata. Kes kohale tulid, nägid palju põnevaid matše ja ilusaid võtteid," sõnas Taluste, märkides, et väga hea ja ühtlase mulje jätsid Leedu maadlejad.

Talpase turniiri 41. korda läbi viinud 83aastane Ilmar Taluste ütles, et see turniir jäi peakorraldajana temale viimaseks ning ta annab teatepulga üle endisele maadlejale Siim Abnerile, kes töötab kehalise kasvatuse õpetajana Järve koolis ja on viimastel aastatel olnud üheks põhiliseks abiliseks turniiri korraldamisel.