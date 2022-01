"Ta käib ka meie trennides, räägib ja juhendab noori ning selgitab liikumisi. Poistele on see väga kasulik, kui saali tuleb vana kogenud mängumees, kes räägib samasugust juttu, nagu meiegi nõuame, ja näitab ise kohe ka ette, et see toimib," rääkis ta.